ضمن مبادرة حياة كريمة...الصحة: إطلاق قافلتين طبيتين بمحافظتي القاهرة ودمياط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إن القافلتين سيتم إطلاقهما يومي ٢٤ و ٢٥ مارس ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.



وأشارت وزارة الصحة والسكان أن القافلتين ستضم تخصصات «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد -الأسنان - القلب - الجلدية-خدمات الأشعة والتحاليل».

الصحة تكشف المحافظات المستهدفة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن القافلتين بمحافظتي القليوبية ودمياط.