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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تقديم التوعية والتثقيف لمصابي أمراض الدم وأسرهم

صدى البلد

عقدت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول للتوعية بأمراض «أنيميا البحر المتوسط» و«الأنيميا المنجلية» لدى البالغين، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، وعدد من الأطباء القائمين على عيادات أمراض الدم بجميع المحافظات.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المؤتمر شمل جلسات نقاشية بين اللجنة العلمية، وعدد من أطباء، وأساتذة أمراض الدم حول أحدث بروتوكولات التشخيص وأساليب علاج الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر المتوسط.

وأضاف «عبدالغفار» أن المؤتمر تضمن محاضرات علمية وورش عمل للأطباء القائمين على عيادات أمراض الدم، والتي يحال لها المقبلين على الزواج من الوحدات والمراكز الطبية لتلقي الخدمات الطبية اللازمة في حال اكتشاف إصابة أي من الطرفين بهذا المرض.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المؤتمر تناول آليات وطرق تقديم التوعية والتثقيف الصحي لمصابي أمراض الدم وأسرهم، لتعريفهم بالممارسات الصحية السليمة اللازمة لحالتهم الصحية.

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