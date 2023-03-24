صدقت التوقعات.. تحذير مقلق من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل جديدة

حذر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الجمعة، من استمرار نشاط الزلازل علي الحدود التركية الإيرانية.

صدقت التوقعات

وكتب في تغريدة علي “تويتر”، “وقع زلزال بقوة 5.5 ريختر بالقرب من المنطقة التي حددناها في الخامس عشر من مارس، والتي شاركناها في تحديثنا السابق”.

وأضاف: “ستستمر الهزات الأرضية، لكنني لا أعتقد أن هناك تهديدًا وشيكًا من خطر كبير في المنطقة في الوقت الحالي”.

وفي وقت سابق، حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، مجددا من حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبًا بين 16 و19 مارس.

وكتب هوجربيتس، في تغريدة على “تويتر”: “التوقعات واضحة، يوجد تحليل مفصل لهندسة الكواكب”.

وفي السابق كتب هوجربيتس، في تغريدة علي “تويتر”، “تحدث هندسة كوكبية أكثر أهمية في الوقت الحالي، يحدث تقارب في الهندسة الكوكبية الحرجة في الفترة من 15 إلى 17 مارس، مما قد يؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبًا. 16-19 مارس”.

وانتقد هوجربيتس، العلماء الذين يقللون من أهمية نظريته حول تأثير الكواكب واصطفافها على النشاط الزلزالي.

وكتب في تغريدة على “تويتر”، “إذا تم دحض ادعاءات التنبؤ بالزلازل من محاذاة الكواكب عندئذٍ يتوقع المرء أن توفر الإحصائيات القائمة على الملاحظة والبحث، على حد علمي، لم يتم إجراء البحوث والإحصاءات غير موجودة”.

وأضاف: "يجب أن يتم تحليل اكتمال القمر أو القمر الجديد باستمرار، إما أن تقوم بتضمين مواقع الكواكب أو لا تقوم بذلك، فتقارب القمر المكتمل في 6 فبراير مع اقتران كوكبين لم يكن مصادفة".