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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث عاد الباحث الهولندي خلال نشره، لتوقعاته بوقوع بعض الأنشطة الزلزالية في حدود 10 أو 11 مارس نتيجة للاقتران القمري خاصة مع كوكب المشترى.

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وأكد أنه لا يمكن التنبؤ بمكان تلك الأنشطة أو مدى قوتها لأن تأثيرها يعتمد على حالة القشرة الأرضية في المناطق التي تضربها الزلازل.

 

وأمس قال إن القمر يتحاذى حاليا مع المشتري، لذلك قد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين، وكما أن التقلبات (الجوية) الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس".  

 

واليوم عاود مجددا للتأكيد على نظريته قائلاً: " مرة أخرى أشارك الإحصائيات مع شرح مفصل: 98% من الزلازل الكبرى تحدث بالقرب من وقت اقترانات الكواكب (الاصطفاف أو المحاذاة). و74% تحدث في وقت تقارب اثنين أو أكثر من هذه الاقترانات".

 

ووفقًا لهذه الإحصائيات، كان هناك حوالي 70% احتمال حدوث زلزال كبير. لقد وصل إلى ما يقل قليلاً عن 7.0 درجة (6.9) في 4 مارس، وهو ما يطابق السيناريو التقديري الأول لديهم".

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