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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وكذلك التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على الجميع. 

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة برصد أي متغير مكاني يتم تنفيذ الإزالة الفورية له واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه، مؤكداً أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله. 

وحفاظاً على الرقعة الزراعية شنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بالتنسيق مع الوحدة المحليه بشيط الهوى حملة موسعة لوقف أعمال بناء بدون ترخيص وإزالته في المهد على مساحة 120 متر بقرية سمعان ٢ التابعة للوحدة المحلية بشيط الهوى كما قامت رئاسة المركز بإيقاف أحد المواطنين أثناء قيامه بصب أعمدة بدون تصريح علي مساحة 70متر بعزبة أبو حمودة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسه.

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وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان من شن حملة إزالة لسور مقام من الدبش الابيض بطول 30 متر بقريه السعادات التابعة لوحدة كفر ايوب وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وفي مركز ومدينة ابو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي تم إزالة تعدي عبارة عن بناء سور بالدبش علي مساحة ٧ قراريط بطول ٥٠م وعرض ٣٠م بناحية الجمايلة بكفر العزازي.

 

وبمركز ومدينة أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بتلراك تم إزاله بناء مخالف داخل الكتله السكنيه علي نفقه المواطن الخاصه علي مساحه ١٢٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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