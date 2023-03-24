بالتواريخ.. 10 أيام إجازة رسمية في رمضان

شهر رمضان، أكثر شهور السنة ارتباطًا لدى المصريين بالعادات والتقاليد الموروثة، والتي تستدعي فسحة أكبر من الوقت ومساحة لتأدية عبادات وطقوس الشهر الكريم.

وتمنح معظم المؤسسات الحكومية والخاصة، موظفيها خلال الشهر الكريم هذه المساحة من خلال تقليل أيام العمل واستثناء التوقيتات المتأخرة، التي تواكب ساعات الإفطار أو السحور.

ومن حسن حظوظ المصريين من العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية وغيرها، توافق الشهر الكريم مع إجازات رسمية أسبوعية أو مناسبات قومية لتبلغ عدد إجازات الشهر وعيد الفطر المبارك الكريم 10 أيام كاملة.

إجازات أسبوعية

وباعتبار أن أيام الجمعة والسبت تكون إجازة رسمية لدة أغلب المؤسسات الحكومية والخدمية في كافة أنحاء البلاد.. فيحصل المصريون على إجازات خلال تلك الأيام وتاريخها كالآتي:

الجمعة 24 مارس

السبت 25 مارس

الجمعة 31 مارس

السبت 1 إبريل

الجمعة 7 إبريل

السبت 8 إبريل

وبهذا يحصل المصريون على 6 أيام إجازات رسمية أسبوعية خلال شهر رمضان.

إجازة شم النسيم

وتُمنح إجازة شم النسيم الذي يحتفل به المصريون كعيد قومي احتفالًا بفصل الربيع يوم الإثنين 27 أبريل 2023.

ويرتبط شم النسيم لدى المصريين بموروث فرعوني قديم، وهو عيد يجمع المصريين جميعهم من مسلمين ومسيحيين، ويتوافق للعام الثاني على التوالي مع شهر رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك

ولأن شهر رمضان المعظم يرتبط بعيد الفطر المبارك، بحيث يتبع عيد الفطر المبارك رمضان مباشرة، فيحصل الموظفون على إجازة عيد الفطر المبارك والتي تكون عادة ثلاث أيام.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، توقع أن غرة شهر شوال لعام 1444 هجرية.

وبناء عليه فإن أول أيام عيد الفطر المبارك"، ستوافق الجمعة 21 من أبريل 2023، وما يتبعه من السبت والأحد إجازة، لتصل عدد الإجازات خلال 33 يوم إلى 10 أيام إجازة.