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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لطرح هواتف Galaxy A قابلة للطي

Samsung
Samsung

أزاحت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية مؤخرا الستار عن هواتفها من سلسلة ِA متوسطة المدى، مع جالاكسي A34 و A54 الجديد، وهي الأجهزة التي لفتت الأنظار بقوة، بسبب أنها نسخة طبق الأصل من تصميم هواتف الفلاج شيب الرائدة سلسلة Galaxy S23 التي كشفت عنها في مؤتمر أقيم في سان فرانسيسكو.

كشفت شركة  Samsung  عن خططها القادمة في تفاصيل مثيرة للاهتمام تتعلق بمجموعة هواتف Galaxy الذكية موديل عام 2023 بالكامل، وأنها تخطط لإنشاء لغة تصميم موحدة لمجموعة هواتفها كلها على مختلف فئاتها السعرية.

Samsung  

انتشر الخبر  من تغريدة في حساب @ chunvn8888. ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، يذكر من خلاله أن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي "أكد خلال بيان صحفي في فيتنام أن خط Galaxy 2023 بأكمله بدءا من الأجهزة الموفرة في  الميزانية A إلى سلسة Z الرائدة بأحدث التكنولوجيا سيشترك في نفس لغة التصميم.

وفقا لموقع gizmochina التقني المتخصص، هذا يعني ببساطة أن العلامة التجارية تنوي طرح أجهزة قابلة للطي من Galaxy A على غرار Galaxy Z Flip 5 و Fold 5،الأمر ببساطة يعني أنه يمكننا توقع تشابه كامل بين الأجهزة المستقبلية التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام مع لفة تصميم موحدة للجميع دون تفرقة.

حتى الآن من غير الواضح كيف ستتمكن  سامسونج  من طرح كل الأجهزة بلغة تصميم موحدة للجميع خاصة وأن هناك الأجهزة القابلة للطي مع شاشة ثانية في اللوحة الخلفية ولكن قد يكون خطط سامسونج تتعلق بالشكل الأساسي والعام لمختلف الأجهزة ولا تقصد اتباع نفس التصميم بكل تفاصيله الدقيقة على مختلف السلاسل والهواتف. لتوضيح الأمور بشكل أكثر بساطة، ستتميز نماذج سلسلة Galaxy F و A و M و S و Z بشكل وتصميم عام موحد مثل الشاشة المسطحة في الأمام والخلف مع وجود زوايا منحنية في جميع الحواف الأربعة.

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تكيل معظم العلامات التجارية الكبيرة والشركات المعروفة إلى التمسك بلغة تصميم خاصة بها تميز أجهزتها وتعطي لها هوية فريدة ومحددة حتى يتمكن المستهلك من التعرف عليها بسهولة، فتكون بمثابة شخصية للمنتج، لكن بصرف النظر عن هذه الخطوة الجديدة، معرفة بعض المشترين أنه لن يكون هناك أي فرق في الشكل بين الهواتف الموفرة في الميزانية والعروض البريميوم من العلامة التجارية لا يبدو أمرًا جذابًا بالنسبة لهم.

سامسونج Galaxy A Galaxy S23 جالاكسي A34 Samsung

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