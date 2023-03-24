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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خفت من اللهجة الصعيدي | أبرز تصريحات نيللي كريم عن عملة نادرة

عملة نادرة
عملة نادرة

تشارك الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني 2023 بمسلسل عملة نادرة ويشاركها في بطولته كل من  جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبو رية، چومانا مراد، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، المسلسل تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

وتحدثت نيللي عن المسلسل وكواليسه في تصريحات للشركة المنتجة وجاءت كالتالي.

١- استمتع دائماً بمشاهدة المسلسلات الصعيدية، خاصة التي تبرز تراث الصعيد الي مارحش الصعيد ماشفش مصر، عندما ذهبت الي الاقصر انبهرت بالطبيعة الساحرة النيل والناس ، في كل مرة اذهب للصعيد اتخيل ان داخل كل بيت ووراء كل باب حكاية يمكن ان تخرج للجمهور.

٢- لم اتأثر بشخصية أخرى فقط اشاهد المسلسلات الصعيدية القديمة خاصة مسلسل الضوء الشارد و هو عمل ممتاز وأشاهده في كل مرة يعرض.

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٣- في البداية تخوفت من اللهجة الصعيدية ولكن المصحح اللغوي عبد النبي الهواري ساعدني لقدرته القوية و خبرته فهو عاشق للصعيد والتراث والعادات والتقاليد وطلب مني في البداية سماع صوتي في اللهجة الصعيدية بالإضافة الي بعض التحضيرات و فرق معايا جدا و لولاه ما كنت استمتعت بالعمل و اللغة الصعيدية و نغمتها الاصيلة.

٤- اطمنت بوجود شخصيات كثيرة وأخيرا التقيت بالفنان جمال سليمان و تجمعنا مشاهد قوية وصعبة و استمتع بأدائه امامي وفي بعض الأحيان انسى دوري و اشاهد اداءه، فهو لديه خبرة طويلة في الاعمال الصعيدية و الفنان كمال أبو ريه خبرة في اللغة الصعيدية اتعلم منهم و دائما انظر لاساتذتي و من سبقوني في الصعيدي وأشاهد من كثب وأدقق في اللغة والأداء.


٥- غادة وفيق مصممة الملابس ذهبت للصعيد من أجل المعايشة للواقع، واختارت الأذواق المطلوبة للشخصيات المقدمة بجميع تفاصيلها وأرى مجهودها واضحا.
 

٦- يعد هذا هو التعاون الثالث بيني وبين المنتج جمال العدل بعد تقديم مسلسل لأعلى سعر ومسلسل فاتن أمل حربي، نتحدث سويا عن العمل بشكل عام و ليس الشخصية بشكل منفصل، العمل الصعيدي له طابع خاص في كل تفاصيله من أحداث.

٧- نتحدث في العمل عن شخصية نادرة وهي شخصية قوية و افضل تجسيد أدوار المرأة دراميًا حتي لو تعرضت لأزمات داخل الدراما إلا أنها تستعيد قوتها مرة أخرى و تعود من جديد معتمدة على نفسها و هو أمر ضروري ومهم لكل امرأة تتعرض لأزمات، وماندو يحب مناصرة المرأة في اعماله كما فعل في مسلسل فاتن امل حربي، و كذلك الأمر في عملة نادرة يبرز شخصية المرأة بكل تفاصيلها، كما أنه يحرص على أداء باقي الفنانين في العمل، كل شخصية لها خط مستقل بذاته، و لو دققنا سنرى ان كل شخصية في العمل تستحق عمل درامي آخر ، نحن سعداء بمشاركتنا جميعا في عمل واحد وأرى ان المشاهد سيستمتع به.

٨- الفكرة دائما وجود منتج يوفر للعمل كل متطلباته سواء أكشن أو كوميدي، أشعر بحيرة عندما أفكر بمفردي ولكن العدل جروب بمثابة الظهر القوي والثابت يقف بجانبي ويشاركني التفكير في كل التفاصيل.

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم مدحت العدل جمال سليمان مريم الخشت الفنان جمال سليمان

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