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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برق ورعد وأمطار تصل للسيول تضرب العاصمة

برق ورعد
برق ورعد

تشهد مدن القاهرة والجيزة، تساقط الأمطار بغزارة على كافة الأنحاء مصحوبة بأصوات البرق والرعد، مع انخفاض في درجات الحرارة، وأدى ذلك لاتخاذ عدة إجراءات احترازية  من قبل الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة تساقط الأمطار وشفط المياه من الشوارع.

وكانت قد وجهت هيئة الأرصاد الجوية، تحذيرا للمواطنين من حالة الطقس الجمعة والسبت، بدأت حالة التقلبات الجوية، خلال ساعات الليل على أقصى غرب البلاد، متوقعة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من البلاد، حيث تشهد مطروح والسلوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون أمطار رعدية أحيانا.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه مع دخول ساعات النهار، سوف تؤثر الأمطار على الإسكندرية وتصل إلى الدلتا والوجه البحري، وفي الليل تكون فرص الأمطار قائمة علي القاهرة وشمال الصعيد تكون متوسطة الشدة وأمطار رعدية، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والاتربة هناك.

وأوضحت الأرصاد الجوية، فيما يخص حالة الطقس اليوم، أن الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، تشير إلى بداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق أقصى غرب البلاد ( السلوم -سيدى برانى - مطروح)، ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا، وأيضا من المتوقع أن تمتد السحب الرعدية الممطرة لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت ويكون الوجه البحرى تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة ابتدأ من فترات المساء.

أما على القاهرة الكبرى، فهي أيضا على موعد مع الأمطار الرعدية متوسطة الشدة خلال فترات الليل، فيما تستمر ذروة الموجة الجوية وسقوط الأمطار خلال ليل الجمعة حتى غدا السبت 25 مارس.

في هذا الصدد، نصحت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب حالة عدم الاستقرار في الطقس الجمعة وحتى السبت غدا، مطالبة المواطنين بعد الانخداع بفترات الدفء خلال النهار، مع ضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل، بالتزامن مع الخروج في شهر رمضان ليلا.

 

أماكن سقوط الأمطار
 


وأكدت غانم، خلال تصريحات إعلامية، أنه في حال الخروج ليلا، يجب اصطحاب جاكيب وملابس إضافية، مناشدة المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار، لعدم الإحساس بمزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور.

وطالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميا، لأن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، مؤكدة أن كميات الأمطار تختلف من يوم لآخر، ومن الوارد حدوث تغييرات جوية بأي وقت.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد مصر يومي الجمعة والسبت حالة قوية من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر - (السودان الموسمي) - مع كتل هوائية رطبة، ومنخفض جنوبي متعمق في طبقات الجو العليا، كما ستشهد البلاد، أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على أغلب مناطق (السواحل الشمالية - الوجه البحري - القاهرة الكبرى - شمال الصعيد - محافظة البحر الأحمر - سيناء - مدن القناة - خليج السويس).

 

تعرف على درجات الحرارة ثاني أيام رمضان


أما عن درجات الحرارة اليوم، فهي كالتالي:

درجة الحرارة على القاهرة العظمى 28، الصغرى 15.
درجة الحرارة على الإسكندرية العظمي 22، والصغرى 15.
درجة الحرارة في مطروح، العظمى 21 والصغرى 14.
درجة الحرارة في بورسعيد، العظمى 27 الصغري 14.
درجة الحرارة على الإسماعيلية العظمى 29 ، الصغرى 14.
درجة الحرارة في السويس، العظمى 29، والصغرى 13.
درجة الحرارة في العريش العظمى 30، الصغرى 15.
درجة الحرارة في طابا العظمى 25، الصغرى 14.
درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 29، الصغرى 17.
درجة الحرارة في الغردقة العظمى 28، الصغرى 15.

الامطار تساقط الامطار البرق والرعد برق البرق الرعد درجات الحرارة

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