الاحتلال الإسرائيلي يصيب 6 فلسطينيين في قمع مسيرة بكفر قدوم

أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الأحتلال الإسرائيلي أصابت خمسة مواطنين فلسطينيين ومتضامن أجنبي بالرصاص مطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع مسيرة كفر قدوم، المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني وقنابل الغاز، مما أدى إلى إصابة خمسة شباب ومتضامن أجنبي بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة، بمشاركة المئات من الفلسطينيين وعدد من المتضامنين الأجانب.

تسليم جثمان شهيدين فلسطينيين

كما قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بتسليم جثماني الشهيدين طارق يوسف معالي من قرية كفر نعمة غرب رام الله، وكرم علي سلمان من قرية قوصين غرب نابلس.

وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن طواقمها في مديريتي نابلس ورام الله استلمت جثماني الشهيدين، حيث سيتم نقل جثمان الشهيد معالي لمجمع فلسطين الطبي في رام الله، فيما سيتم نقل جثمان الشهيد سلمان لمستشفى رفيديا في نابلس، ليواريا الثرى حسب ترتيبات عائلتيهما.

وأكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها تبذل جهودا مستمرة بتوجيهات الوزير حسين الشيخ، من أجل استرداد كافة الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال .