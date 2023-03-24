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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات جديدة تغيرت أسعارها فى مصر هذا الشهر .. تفاصيل

سيارات جديدة
سيارات جديدة

ارتفعت أسعار العديد من السيارات الجديدة في مصر خلال شهر مارس الجاري، ومنها النسخة بيجو 2008 موديل 2023 والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 80 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة بيجو 301 والتي تنتمي إلى فئة السيدان بنسبة بلغت 60 الف جنيه.

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وشهدت السيارة ام جي 5 زيادة سعرية بلغت 20 الف جنيه لجميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، إلى جانب السيارة فولكس فاجن تيجوان الجديدة والتي ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 200 الف جنيه، بالاضافة إلى النسخة فولكس فاجن جولف، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة قدرها 190 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث الاسعار لـ 5 سيارات جديدة ارتفعت اسعارهم في مارس 2023.

سيارات جديدة

1 – بيجو 2008 موديل 2023 

 

 

تعتمد السيارة بيجو 2008 على محرك 1200 سي سي "تيربو"، بقوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.3 ثانية.

 

الفئة الاولى بيجو 2008 بسعر 869.990 ألف جنيه بدلاً من 789.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 بسعر 934.990 ألف جنيه بدلاً من 854.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 بسعر 994.990 ألف جنيه بدلاً من 914.990 ألف جنيه.

سيارات جديدة

2 – فولكس فاجن جولف موديل 2022 

 

تعتمد السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مقترن بمحرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية.

 

تقدم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بسعر مليون و290 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

سيارات جديدة

3 – بيجو 301 موديل 2023 

 

يمكن للسيارة بيجو 301 موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، حيث تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

 

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2023 بسعر 554.990 ألف بدلاً من 494.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2023 بسعر 584.990 ألف جنيه بدلاً من 524.990 ألف جنيه.

سيارات جديدة

4 – ام جي 5 2022 

 

زودت السيارة بناقل حركة CVT أوتوماتيكي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

 

الفئة الاولى بسعر 554.990 ألف جنيه بدلاً من 534.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 584.990 ألف جنيه بدلاً من 564.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 614.990 ألف جنيه بدلاً من 594.990 ألف جنيه.

سيارات جديدة

5 – فولكس فاجن تيجوان 

 

تصل السيارة من تقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.2 ثانية، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

 

الفئة الاولى فولكس فاجن تيجوان بسعر مليون و490 ألف جنيه بدلاً من مليون و290 ألف جنيه.

الفئة الثانية فولكس فاجن تيجوان بسعر مليون و650 ألف جنيه بدلاً من مليون و450 ألف جنيه.

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