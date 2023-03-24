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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 2.. جريمة قتل في قرية تل شبورة وروبي تصاب بالصدمة

روبي
روبي

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي ؛ بوجود جريمة قتل في القرية التي تتولي عموديتها .

شعرت روبي بصدمة شديدة فور حدوث الجريمة خاصة انها حدثت أمامها فقط ؛ في الوقت الذي ظهر فيه مجموعة من الشباب لانقاذها.

وبدأت الشرطة في البحث عن الجاني في قرية تل شبورة والتي تدور بها الاحداث .

مسلسل حضرة العمدة ١:

شهدت الحلقة الاولي من مسلسل حضرة العمدة التعريف بالشخصيات حيث تقوم روبي بطلة العمل  بدور صفية الفارس  وهي دكتورة بالجامعة الأمريكية.

وشهدت الحلقة وفاة زوج روبي خلال الحلقة اثناء ممارسته للرياضة على المشاية الكهربائية .

واصيبت روبي بصدمة بعد وفاة زوجها ؛ فيما يجسد أحمد رزق دور  المستشار جلال الفارس.

وتحدثت دينا مع روبي عن رغبتها في استرداد حقها لتخبرها روبي انها لن تفرط في حقها .


مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 

ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مسلسل حضرة العمدة ٢ مسلسل حضرة العمدة الحلقة ٢ روبي

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