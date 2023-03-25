بشرة خير.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت 25 مارس 2023

تواصل أسعار الدواجن مسلسل الهبوط خلال شهر رمضان، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين لنحو 62 جنيهًا في المزرعة، ليبدأ سعر الكيلو للمستهلك من 65 جنيهًا ويصل حتى 72 جنيهًا، وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 65 جنيهًا ويصل سعره للمستهلك لـ72 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء

وتراجع سعر كيلو البانيه ليبدأ اليوم من 142 جنيهًا للكيلو في المحلات للمستهلك ويصل حتى 160 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض الأبيض 90 جنيهًا في المزرعة، وبين 93 و100 جنيه للمستهلك.

سعر طبق البيض الأبيض

سعر كيلو الفراخ البيضاء يبدأ من 65 جنيها لـ 73 جنيها

سعر كيلو البانيه يبدأ من 142 جنيها إلى 160 جنيها

سعر طبق البيض يتراوح بين 100 حنيه 95 جنيها

وفي ذات السياق، علق سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، على أزمة الدواجن، قائلا: "شهدنا أزمة عابرة في الدواجن لكنها انتهت ولن تحدث مجددا"، مضيفا: " الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن كان أزمة عابرة وانتهت، ونشهد حاليا انخفاض واستقرار في أسعار الدواجن".

وأشار: "الأعلاف متوفرة في الأسواق وتم دخول كميات كبيرة من الكتاكيت وزيادة الدورات الإنتاجية إضافة إلى الدواجن البرازيلي التي أدت إلى زيادة المعروض".

أسعار الفراخ البرازيلي

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين تعاقدت مع البرازيل على استيراد ‏‏25 ألف طن دواجن مجمدة، والكميات التي ‏ستصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية تم ‏اتخاذ التدابير اللازمة، لاستقبالها مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً وهذه الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان متخصصة ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان" ويتم طرح الكيلو بسعر 65 جنيها.

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في تصريحات تلفزيونية ، أن معارض "أهلا رمضان" تعد من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن ، حيث يتم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أن شركة الدلتا للسكر تشارك في معارض أهلا رمضان " وتطرح كميات كبيرة من منتجات السكر" المبلور الكريستال" الفاخر منتج طبقا للمواصفات العالمية، حيث يتم طرح كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال" بسعر 14.5 جنيه للكيلو وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار الى أن المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة ،كما أن مخزون زيت الطعام يتراوح من 5 الى 6 أشهر ،والسكر للأول مرة يتخطى مخزون استراتيجي إلى أكثر من 6 شهور، نظراً لأن مصر أصبحت لديها اكتفاء ذاتي من سلعة السكر يصل لـ 90% بعدما كان لا يتعدى في الماضي 55%.

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد ،إنه مع اهتمام وحرص القيادة السياسية أصبح هناك 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين تنتج سنوياً ما يقرب من 340 ألف طن سكر من بنجر السكر ،بالإضافة إلى إنتاج تفل البنجر الذي يدخل في صناعة الاعلاف، ومولاس الذى يدخل في صناعة الخميرة والكحول، كما أن هناك مصانع تابعة لوزارة التموين أيضا تنتج السكر من البنجر وهى شركات "الدقهلية -الفيوم -النوبارية" وغيرها من المصانع الأخرى في مصر حتى أصبحت مصر تنتج 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر ، و 900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، كذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز والجلوكوز" منتجات الذرة " ، حيث يصل إجمالي الاحتياجات الكلية لمصر من سلعة السكر نحو 3.3 مليون طن سنويا نحقق منهم محلياً 90% ،ويعتبر هذا نجاح للدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية.