وكالة الفضاء الأوروبية: كويكب قادر على إنهاء العالم يمر قرب الأرض اليوم

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الجمعة، أن كويكباً كبيراً سيمر بالقرب من الأرض اليوم السبت، مشيرة إلى أن هذا الحدث الذي لا يحصل إلا مرة كل عشر سنوات لا يشكل أي خطر.

ويقدر قطر الكويكب الذي أُطلقت عليه اسم"2023 دي زي2"، بما بين 40 و70 متراً، وهو حجم يكفي لمحو مدينة كبيرة إذا ما اصطدم بالأرض.

وأوضح رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية ريتشارد مويسل، أن الكويكب سيمر في الساعة 19:49 بتوقيت جرينتش السبت، وسيكون “قريبا جدا من الأرض” على حد وصفه.

ورُصد الكويكب للمرة الأولى في 27 من فبراير الماضي من قبل مرصد في لا بالما، وسيمر الكويكب على مسافة نحو 175 ألف كيلومتر من الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.