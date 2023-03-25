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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في الذكرى الأولى لوفاته.. تعرف على آخر أعمال الفنان أحمد حلاوة

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

تمر اليوم، الذكرى الأولى على رحيل الفنان أحمد حلاوة، الذي توفي العام الماضي، أثناء تصويره عدد من الأعمال الفنية، وكان في قمة نجاحه الدرامي والسينمائي. 

 

كلل الفنان أحمد حلاوة مسيرته الفنية بعمل تربوي هام قبل رحيله، وتولي الفنان سامي مغاوري المهمة من بعده، وذلك بالمشاركة في كرتون عالم الحروف الذي أذيع عبر قناة مدرستنا طوال شهر رمضان الماضي.

 

 

بعد وفاة أحمد حلاوة استكملت القناة عرض حلقة أسبوعية موجهة لطلاب التعليم الأساسي،  وكان الراحل من أبرز المتحمسين لهذه الفكرة، كما كان معتادا في مسيرته كدكتور ومعلم جامعي، قبل مرضه ووفاته متاثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

 

أيضا من المتوقع أن يظهر الراحل أحمد حلاوة في فيلم الجواهرجي الذي لم يعرض بعد، وهو من بطولة منى زكي ومحمد هنيدي، وأحمد صلا السعدني، ولبلبة. 

 

قدم الفنان أحمد حلاوة على مدار تاريخه أكثر من 230، عملا فنيا للسينما والمسرح والتلفزيون، إلى جانب حرصه على تدريس  المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان.

 

 

وشهد عام 2021 قبل رحيله حالة من النشاط الفني الكبير، وظهر في مسلسلات رمضانية منها ضل راجل، والاختيار 2، النمر، إلى جانب فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ومسلسل هجمة مرتدة.

 

أحمد حلاوة محمد هنيدي فيروس كورونا سامي مغاوري مسلسلات رمضان

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