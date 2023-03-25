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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

60 دقيقة أمطار متواصلة على القاهرة والجيزة|موجة من الطقس السيئ تضرب المحافظتين

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

تواصلت موجة التقلبات الجوية والطقس السيئ، الذي ضرب عدة محافظات على مستوى الجمهورية من بينها القاهرة الكبرى، إضافة لمناطق عدة شمال البلاد، حيث تساقطت الأمطار الرعدية بغزارة ولم تتوقف لمدة تجاوزت الساعتين على محافظات مثل القاهرة والجيزة.

حالة الطقس السبت 25 مارس

وشهدت محافظات القاهرة والجيزة موجة من تساقط الأمطار الرعدية التي هطلت من مساء الجمعة بشكل متقطع حتى الخامسة فجرا السبت، حيث استمرت الأمطار في الهطول بغزارة ولم تتوقف حتى كتابة التقرير، في موجة من الطقس السيئ التي لم تشهدها المحافظتان طوال فصل الشتاء، الذي ودعنا فلكيا قبل عدة أيام، وتحديدا يوم 20 مارس الجاري، ليبدأ فصل الربيع.

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من جانبه أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة في منشور لها على فيسبوك: "من المتوقع أن تتجدد الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع تقدم الوقت وخلال اليوم، تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء".

وأضافت: "كما تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويعمل نشاط الرياح على زيادة  الإحساس ببرودة الطقس".

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن معظم المحافظات في شمال البلاد حتى شمال الصعيد تشهد تساقط أمطار.

وقالت "غانم" - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن "ذروة الحالة الجوية مستمرة من مساء الجمعة حتى مساء السبت، وكميات الأمطار ستكون بين المتوسطة والغزيرة".

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة 

وأوضحت "غانم"، أن البلاد ستشهد اليوم السبت انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية خلال فترة النهار، لافتة إلى أن "البلاد ستشهد نشاط في حركة الرياح ومما تسهم فى زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس".

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وكشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن "التحسن فى حالة الطقس سيكون بداية من غد الأحد 26 مارس الجاري". 

وسبق وأكدت هيئة الأرصاد، أن معظم مناطق القاهرة تشهد سقوط أمطارا رعدية يصاحبها الرعد، مضيفة أن الإسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدلتا بأكملها تحت تأثير السحب والأمطار الرعدية وتتقدم تدريجيا شرقا لتؤثر علي سيناء وتبقي فرص الأمطار قائمة ليلة السبت علي كافة الأنحاء.

كما أكدت الهيئة في وقت سابق: "يستمر تكاثر السحب على مختلف الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على القاهرة والفيوم والإسكندرية تكون متفاوتة الشدة ورعدية كما تتقدم لتشمل العديد من المناطق مثل الدلتا وتتجه شرقا الى مدن القناة وسيناء".

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح التي يجب على المواطنين الالتزام بها أثناء العواصف الرعدية، وتمثلت في:

  • تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية.
  • عدم ملامسة أعمدة الإنارة.
  • يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.
  • يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.
  • عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارات

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة اليوم السبت 25 مارس 2023، على القاهرة وعدد من المناطق، فتسجل بحسب منشور للهيئة العامة للأرصاد، ما يلي: 

  • القاهرة 21 درجة مئوية
  • الإسكندرية 20 درجة مئوية
  • مطروح 18 درجة مئوية
  • سوهاج 26 درجة مئوية
  • قنا 28 درجة مئوية
  • أسوان 30 درجة مئوية
الطقس درجات الحرارة حالة الطقس اليوم السبت 25 مارس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية سقوط الأمطار

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