أحمد حسن: أداء منتخب مصر مقلق أمام مالاوي رغم الفوز

تحدث أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن فوز الفراعنة أمام مالاوي، مساء أمس الجمعة، بهدفين دون رد، على ستاد الدفاع الجوي، في ثالث جولات تصفيات أمم أفريقيا.

وقال أحمد حسن في تصريحات تليفزيونية: “رغم الفوز إلا أن أداء منتخب مصر مقلق إلى حد كبير خاصة في الشوط الثاني”.

وتابع: “المباراة كانت سهلة، مالاوي كان فريق غير مقلق، الفوز يرفع معنويات لاعبي الفراعنة بشكل كبير".

وواصل: "توقعت فوز المنتخب بنتيجة كبيرة بعد الأداء الجيد خلال الشوط الأول، كان يجب إظهار التفوق في الالتحامات لأن الخصم سيلعب المباراة المقبلة بقوة وحماس".

وأضاف أحمد حسن: "منتخب مالاوي متواضع فنيا، لكن المباراة المقبلة صعبة بسبب الأجواء المتعلقة بالملعب ودرجة الحرارة".

وأتم حديثه قائلا: "روي فيتوريا لا زال بحاجة للوقت، نعتمد على الحلول الفردية ولم نشاهد الأداء الجماعي، رغم أن زيزو اجتهد بشكل كبير في مركز صانع اللعب".