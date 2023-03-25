شفاء الأورمان تشارك في "ساعة الأرض " باطفاء الـنوار الغير ضرورية

شاركت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، دول العالم في الحدث العالمي السنوي "ساعة الأرض" عن طريق إطفاء الإضاءة غير الضرورية وذلك للمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة شفاء الاورمان على المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية، والتعاون الوثيق مع وزارة البيئة، وخاصة بعد حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كاول مستشفى خضراء صديقة للبيئة فى مصر.

وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن مشاركة المستشفى في مثل هذا الحدث ليعطى رسالة مهمة للعالم أن مصر بكافة طوائفها تشارك فى مواجهة آثار التغيرات المناخية، وكذلك تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر الهامة والتوعية بمخاطرها وتقليل الانبعاثات الحرارية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،، موضحا انه تم إطفاء الانوار لمدة ساعة واحدة، بدءا من الساعة ٨:٣٠ وحتى ٩:٣٠ مساء.