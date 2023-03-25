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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضخ 88.5 طن من الأرز بمعارض أهلا رمضان بدمياط

ارز مدعم
ارز مدعم

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن أبرز الجهود المبذولة لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، حيث قامت المديرية بشن حملات متواصلة خلال الأسبوع الماضى ، أسفرت عن تحرير ٣٠٠ محضر بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة ،هذا إلى جانب التحفظ على سلع مجهولة المصدر تضمنت مصنعات لحوم وعلب تونة غير صالحين للاستهلاك الآدمي و كذلك ٦ محابس مياه و ٧ علب منظف ريداتير سيارات مجهولين المصدر

وعلى جانب آخر، ، قامت مديرية التموين بضخ ٨٨ طن ونصف من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة خلال الاسبوع الماضى لبيعه بسعر ١٥ جنيهاً  للكيلو ..

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