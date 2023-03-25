مربوحة عجباني .. محمد العدل يشيد بأبطال مسلسل الكبير بعد الانتقادات

علق المنتج محمد العدل، على رأيه في مسلسل الكبير اوي ٧، بعد عرضه ضمن السباق الرمضاني.

وكتب عبر فيسبوك: “ما تزعلوش منى .. ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع.. مسلسل الكبير قوى عَجبنى ومربوحة عجبانى.. ده مسلسل كاريكاتورى .. والمبالغة مطلوبة فى بعض الاحيان وفى النوع ده من الاعمال المبالغة جزء من بناء العمل”.

وشهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2، بداية كوميدية قوية، منذ عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

قصة مسلسل الكبير أوي 7

اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.



أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد و غيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.