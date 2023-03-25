عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مربوحة عجباني .. محمد العدل يشيد بأبطال مسلسل الكبير بعد الانتقادات

صدى البلد

علق المنتج محمد العدل، على رأيه في مسلسل الكبير اوي ٧، بعد عرضه ضمن السباق الرمضاني.

وكتب عبر فيسبوك: “ما تزعلوش  منى .. ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع.. مسلسل  الكبير قوى عَجبنى ومربوحة عجبانى.. ده مسلسل كاريكاتورى .. والمبالغة مطلوبة فى بعض الاحيان وفى النوع ده من الاعمال المبالغة جزء من بناء العمل”.

 وشهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2، بداية كوميدية قوية، منذ عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

قصة مسلسل الكبير أوي 7

اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الأخوان الثلاثة عندما يلتقيا ويتنافسا على العمودية خلفا لوالدهما ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.


أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد و غيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي. 

قناة ON E الفضائية محمد العدل مسلسل الكبير أوي 7 الكبير اوي 7 مسلسل الكبير أوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

كيلو البط بـ70 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم

4 حالات لطرد المستأجر وورثته من الوحدات السكنية بـ قانون الإيجار القديم|تفاصيل

رسميا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بتطبيق المادة 24 أمام الأهلي

شوبير يعلن صدمة مدوية لثلاثي الزمالك من أجل عيون المدرب الجديد

نزلت 25 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن لأول مرة منذ شهور

مفاجأة عن رحيل لاعب الأهلي لـ الدوري الإنجليزي

بعد تدهور حالتها.. فريق مسلسل رمضان كريم يتمنى الشفاء لبطلته السابقة

ترشيحاتنا

والد لاعب ريال مدريد : بكيت بعد تسجيل نجلي هدفا في شباك الأهلي

المجلس القومى للمرأة يرصد أعمال رمضان الفنية لعام 2023

لحظة خروجه من صلاة التراويح| ميكروباص يصدم إمام مسجد بالمنوفية

مصرع 23 شخصًا وفقدان 4 آخرين جراء إعصار مسيسيبي

جنايات شبين الكوم تحبس منوفي أمريكي 15 عاما بتهمة قتل زوجته

بسبب داء نادر .. بريطاني يفقد حياته بعد تناول نوع من الجبن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم عنيف على مربوحة.. أبرز إطلالات رحمة أحمد.. شاهد

جمال شعبان يوضح أخطر توقيت لتناول السجائر في رمضان.. غير متوقع

بالأبيض.. المطربة وعد تبرز أناقتها بجلسة تصوير جديدة

جدول أكلات 30 يوم في رمضان .. أفكار سريعة وشهية

فيديو

شيخ الحارة يكشف علاقة رانيا يوسف العاطفية مع لاعب كرة شهير.. فيديوجراف

تحذير عاجل.. ذروة الأمطار الرعدية والسيول اليوم| فيديو

هبوط جديد .. أسعار الذهب عيار 21 و18 اليوم السبت 25 مارس 2023..فيديو

غادة عادل تكشف المستور.. ابني لامني بسبب مشهد ولاد رزق وطليقي لو اتجوز هفرحله «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ