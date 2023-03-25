أفضل تطبيقات تساعدك على الالتزام بالصلاة وأداء الشعائر في رمضان

يحتاج الكثيرون منا للتشجيع والمساعدة على الالتزام بالصلاة وإقامة الشعائر في شهر رمضان الكريم، حيث أحيانا ما نقوم بقضاء أوقات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا نستطيع الاستفادة بشكل كامل في إحياء شعائر الشهر الفضيل وممارسة العبادات.

هناك عدد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية للقيام بأداء الذكر والحفاظ على الصلوات وأيضا قراءة القرآن بشكل منتظم، واكتساب المزيد من المعرفة، واستخدام الهاتف الذكي في تنمية اتصال أعمق مع أداء الصلاة والذكر والقرآن.

تطبيق الذكر والدعاء - الحياة مع الله ( Dhikr and Dua – Life with Allah )

يحتوي التطبيق على فئات مختلفة من الأدعية والأذكار ، بما في ذلك أدعية من القرآن والسنة للأعمال اليومية، مع أدعية خاصة، كما يتم تقديم كل دعاء وذكر باللغة العربية ، مصحوبًا بترجمة صوتية للمساعدة في إتقان النطق والترجمة للمساعدة، كما تشتمل معظم الأذكار والأدعية أيضًا على قسم يسلط الضوء على الفضيلة وأيضا فضل هذه الأدعية ، وكذلك الأحاديث التي تحدد أصولها.

ويساعد التطبيق في تقديم القيمة لكل دعاء وذكر مع المساعدة على فهم القيم الرائعة والمكافآت التي يمكن أن تحقيقها من خلال تلاوتها.

تطبيق القرآن iQur’an

ويعد التطبيق عبارة عن مصحف بسيط وخالي من الإعلانات كما يعد تطبيق مثالي للتلاوة أثناء التنقل، مع تنسيق واضح ومجموعة متنوعة من القراء ولغات الترجمة ، و يساعد iQur’an على تعلم وتلاوة القرآن بمعاني واضحة تصاحب كل آية.

ويحتوي التطبيق على نظام بحث متقدم حيث يمكنك البحث عن الآيات التي تحتاجها إما عن طريق كتابة عبارة رئيسية أو الرقم أو حتى الترجمة الصوتية لتلك الآيات التي تسمعها أثناء المرور ويمثل واحد من أفضل التطبيقات لمساعدتك على مواكبة تلاوة القرآن، وتساعد ميزة البحث المتقدم على تحديد أي آية في القرآن واكتشاف معانيها.

تطبيق ركائز الصلاة ( Pillars Prayer App )



ويساعدك تطبيق Pillars Prayer على أن تصلي الصلاة في موعدها عبر إشعارات منتظمة في أوقات الصلاة، حيث يتضمن أيضًا متتبعًا للصلاة يمكنك وضع علامة عليه في كل مرة تنهي فيها صلاة.

ويحتوي التطبيق على مجموعة الميزات الشاملة ، بما في ذلك القدرة على إيقاف المتتبع مؤقتًا للنساء أثناء الدورة الشهرية، كما تسمح الإعدادات بالتخصيص السهل ليناسب تفضيلاتك في وقت العصر اعتمادًا على المدرسة الفكرية التي تتبعها، كما يسمح لك مكتشف القبلة أيضًا بالتأكد من أنك تواجه الكعبة خاصة عندما تضطر إلى الصلاة أثناء التنقل ، مع عدم وجود مسجد بالقرب منك.