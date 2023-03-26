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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سلي صيامك.. أفضل تطبيقات للألعاب والمسابقات في شهر رمضان

أفضل تطبيقات للألعاب
أفضل تطبيقات للألعاب والمسابقات في شهر رمضان

يميل الكثير من الأشخاص إلى استخدام تطبيقات الألعاب والترفيه في شهر رمضان ولكن مع الالتزام بكون هذه التطبيقات تكون مناسبة للشهر الفضيل وشعائره، حيث يريد البعض تنويع نشاطه اليومي إلى جانب استخدام الكثير من التطبيقات المصممة خصيصًا لشهر الصيام مثل تطبيقات الصلاة والتسبيح. 

وهناك العديد من التطبيقات الخاصة بالألعاب أو الاختبارات المتعلقة بالثقافة الإسلامية والتي يمكن لعبها لتسلية وقتك أو ممارستها مع الأصدقاء أو العائلة في رمضان وذلك إلى جانب القيام بالشعائر مثل الذكر وقراءة القرآن. 

 

لعبة Ramadan competitions أو مسابقات رمضانية
 

وتطبيق مسابقات رمضان لزيادة المعرفة وقضاء الوقت في رمضان، وهي لعبة جديدة ومبتكرة لكل من يريد أن يقوم برفع بالثقافة الإسلامية الخاصة به،  وكذلك الأشخاص الذين يرغبون في إجراء اختبار حول معرفتهم الإسلامية، وتحتوي لعبة مسابقات رمضان تطبيق على العديد من الأسئلة الإسلامية العامة كما تتضمن مواضيع مختلفة. 

 

لعبة Ludo  

 

ولعبة Ludo ليست لعبة سيئة أو شريرة على الإطلاق، كما يمكنك لعبها في رمضان عندما يكون لديك متسع من الوقت بين صلاة الظهر والعصر ولا يمكنك التفكير في أي شيء جيد للعب ، ويعد جمع عائلتك أو أصدقائك في جولة أو جولتين فقط من هذه اللعبة يمكن أن يسليك دون مقاطعة روتين الصيام من أداء للصلاة والذكر وقراءة القرآن. 

 

لعبة Ramadan 2023 competition أو ألعاب رمضان 2023
 

وهو تطبيق لاختبار معلوماتك الدينية ، وتحدى أصدقائك، من خلال الأسئلة العشوائية لمسابقة رمضان 2023 حول القرآن والسنة والصحابة والسيرة وغيرها من الأسئلة حول الأنبياء كما تحتوي اللعبة على العديد من المستويات المختلفة. 

 

لعبة EA Sports PGA Tour 

 

وهي عبارة عن سلسلة من ألعاب فيديو الجولف تم تطويرها ونشرها بواسطة شركة Electronic ثم بعد ذلك طورتها العلامة الفرعية EA Sports ، وتتميز السلسلة بشكل أساسي بدورات تم تقديمها في جولة PGA الأمريكية ودورات أخرى بارزة، ويمكنك اللعب كمحترف واقعي متمرس ، أو إنشاء لاعب جولف خاص بك.

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