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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق ينضم رسميا لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية

العراق
العراق

أعلن العراق، السبت، انضمامه رسميا لاتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".


وقالت وزارة الموارد المائية العراقية، في بيان إن بغداد أودعت صك الانضمام الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية (المعروفة باسم اتفاقية الأمم المتحدة للمياه) على هامش مؤتمر المياه في نيويورك في 24/3/2023".


وأضافت أن الاتفاقية الدولية تهدف إلى ضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه العابرة للحدود عبر تسهيل التعاون وتحسين إدارة الموارد المائية على المستوى الوطني.


وأشارت الوزارة إلى أن العراق يعتبر أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى هذه الاتفاقية والعضو الـ 49 في هذا الإطار القانوني الدولي الفريد والحكومي الدولي.


وشدد الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، على ضرورة الاستفادة من الخبرات التركية في مجال إدارة المياه والزراعة.


وأكد رشيد أن هناك خطوات إيجابية اتخذها العراق للتوصل إلى معالجات جذرية لمشكلة المياه، وأن حكومة محمد شياع السوداني ماضية في عملها وبانتظار إقرار الموازنة لإنجاز المشاريع الضرورية بهذا الشأن.
وأشار الرئيس العراقي إلى أن الجهات المعنية في بلاده اتخذت إجراءات عملية لتحسين أساليب إدارة المياه والحفاظ عليها لمواجهة شحة المياه في العراق، لافتا إلى أن "جميع مصادر أنهار العراق والروافد تقع خارج البلاد وهذا يستدعي المزيد من التعاون للوصول إلى صيغ وتفاهمات تضمن حصصا مائية عادلة وكافية لجميع الأطراف".
 

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