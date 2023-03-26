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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المأذنة المائلة بالجامع العتيق الأشهر والأقدم بالأقصر| اعرف حكايتها

المأذنة المائلة بالأقصر
المأذنة المائلة بالأقصر

مأذنة المسجد العتيق بإسنا تعد من أقدم المآذن بمحافظة الأقصر  والمسجد العتيق يعرف باسم الجامع العمرى يرجع تاريخه إلى العصر الفاطمي، عام 469 هـ، بعد ما أمر ببنائه أمير الجيش سيف الإسلام المستنصري، ليكون من أبرز مساجد الصعيد.

يقول المفتش الأثري “محمد محى” مفتش آثار إسلامية بجنوب الأقصر، إن الجامع العتيق من أقدم المساجد التى تم إنشاؤها في الأقصر، وتم هدم أجزاء كبيرة منه أكثر من مرة وتم تجديده عدة مرات فتغيرت معالمه الأصلية ولم يتبق منه غير المأذنة التي تقع في الركن القبلى من الواجهة الغربية للمسجد.

 

ووصف “ محى ”  أن المأذنة بعد بنائها وضع عليها لوح من الرخام كتب عليه عبارة بالخط الكوفى وهى (بسم الله الرحمن الرحيم ، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صلوات الله وبركاته على مولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين أمر بعمارة هذا الجامع المبارك السيد الأجل امير الجيش سيف الإسلام ناصر أبو النجم بدر المستنصرى أدام الله قدرته، وأعلى كلمته القاضي أبا الحسن على بن أحمد بن النضر فأسس في النصف من ذى الحجة سنة تسع وستين وأربعمائة وسقف في النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين وأربع مائة وفقه الله لمرضاته وأعانه على طاعته كما يصرف اهتمامه إلى عمارته).

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وأضاف “ محى ”  أن المسجد العتيق طرأ علي قاعدته بعض التغيرات فى أثناء العمارة التي أجريت للباب الغربي سنة 1295 هجرية مشيرا إلى ان رغم التغيير ومرور الزمن، فإن المأذنة، التي يبلغ ارتفاعها حوالي 25 مترًا، حافظت على جمالها بعد الترميمات ولكن زلزال عام 1992 أحدث بها ميلا واضحا من الناحية الجنوبية الشرقية وأصبحت تلقب" ببرج اسنا المائل" أو “ المأذنة”.

 

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