عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خدمات ترفيهية وفنية لقصور الثقافة خلال شهر رمضان في المحافظات

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات ترفيهية وفنية، للجمهور في كافة محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان الجاري.

وللمرة الأولى تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا ضخما في مدن ومراكز وقرى ونجوع الستة أقاليم التابعة للهيئة، حيث تنطلق الفعاليات باحتفاليات مركزية بالوادى الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعريش بإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأسوان بإقليم جنوب الصعيد، ومرسى مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا، وكفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا، وبني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتتضمن الفعاليات عروض "موسيقى عربية، فنون شعبية، إنشاد ديني،عروض فنية للأطفال،"، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية والفنية والحرف اليدوية، إضافة إلى معارض الفنون التشكيلية، ومعارض كتب لإصدارات الهيئة. 

تهدف الفعاليات إلى نشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية في كافة المحافظات.

 

فعاليات ترفيهية وفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة شهر رمضان الجارى فنون شعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام قليلة

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

رقم خرافي لتكلفة حفل زفاف حسن شاكوش

بعدما أخفته الصين.. اكتشاف الحيوان الرئيسي المتسبب في وباء كورونا

لوني أبيض مش بتاعت تجميل.. تسريب صور ياسمين عز قبل الشهرة

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

ترشيحاتنا

تخاطر بأمنها.. أوكرانيا تحذر بيلاروس من نشر أسلحة نووية روسية

بطريقة غير مألوفة.. روسيا تسخر من ولي عهد بريطانيا |فيديو

فتاة صعيدية: صوري الشخصية سرقت.. والمتهم شجعني على الهرب وإقامة علاقة بغير رضايا

بعد أن شجّعت بها وجربتها بلوجر شهيرة مرتين|اعرفي سعر الولادة الطبيعية في الماء

هل فعلها؟ قصة الصور المنتشرة لتقبيل بوتين ليد الرئيس الصيني.. فيديو

للشك في موعد الأذان.. علي جمعة يحذر من الأكل والشرب بعد الفجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحكي مواقف مُخزية|عامل دليفري لـ أصحاب المطاعم: «بلاش تعاملونا إننا جايين من الشارع»

صور مسربة لأنجلينا جولي مع ملياردير أمريكي.. هل هو حبيبها الجديد؟

يحطم زجاج السيارات.. بلطجي يثير الرعب في شوارع بورسعيد

لحظة مؤثرة بين مراسلة أمريكية وابنها على الهواء.. فيديو

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ