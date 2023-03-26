خدمات ترفيهية وفنية لقصور الثقافة خلال شهر رمضان في المحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات ترفيهية وفنية، للجمهور في كافة محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان الجاري.

وللمرة الأولى تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجًا ضخما في مدن ومراكز وقرى ونجوع الستة أقاليم التابعة للهيئة، حيث تنطلق الفعاليات باحتفاليات مركزية بالوادى الجديد، بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعريش بإقليم القناة وسيناء الثقافي، وأسوان بإقليم جنوب الصعيد، ومرسى مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا، وكفر الشيخ بإقليم شرق الدلتا، وبني سويف بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتتضمن الفعاليات عروض "موسيقى عربية، فنون شعبية، إنشاد ديني،عروض فنية للأطفال،"، إلى جانب تنظيم عدد كبير من الورش التدريبية والفنية والحرف اليدوية، إضافة إلى معارض الفنون التشكيلية، ومعارض كتب لإصدارات الهيئة.

تهدف الفعاليات إلى نشر المعرفة، ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية في كافة المحافظات.