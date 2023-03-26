العتباني حكما لمباراة بيراميدز وإنبي بكأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، طاقم حكام مباراة بيراميدز وإنبي المقرر إقامتها اليوم الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة.

ويدير لقاء بيراميدز وإنبي طاقم حكام بقيادة محمد العتباني حكما للساحة، ويعاونه ايهاب فخري وتوفيق محمد حكما رايا ومحمد ابراهيم حكم رابع ومحمد الشنوي ومحمد عطا لتقنية الفيديو .

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز قائمته إنبي، ضمن مافسات بطولة كأس الرابطة المقرر اقامتها مساء الاحد في تمام الساعة التاسعة والربع مساء .

قائمة بيراميدز أمام إنبى



حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر

الدفاع: أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - كريم حافظ - يوسف شعبان بسطاوي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة - محمد سامي

الوسط: محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أوجو صامويل - محمود العربي "أوكا" - سيف عزت - إبراهيم شتا

الهجوم: دودو الجباس - محمود جمال

ويحل إنبي ضيفا على بيراميدز في التاسعة والربع من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.