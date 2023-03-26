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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد أذان المغرب رابع أيام شهر رمضان المبارك بسيناء

دروس علمية وتوعية
دروس علمية وتوعية بمساجد سيناء

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء،  اليوم الأحد ، رابع أيام شهر رمضان المبارك،  حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد٣ توقيتات  يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين  داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو  10دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب  اليوم الساعة 6:10 دقائق. 

ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة  شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ،  موعد انطلاق مدفع الإفطار وأداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.

 

أذان المغرب

 

ويحين موعد أذان  المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6 مساءا  بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد  غرب العريش 6:2 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:59 دقيقه.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها،  أنه تم تجهيز  جميع مساجد العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان وصلاة عيد الفطر المبارك.


كما تنفذ مديرية الأوقاف ملتقى الفكر الإسلامي بمسجد  النصر  بمدينة العريش.

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