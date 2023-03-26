عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة مدوية.. رئيس وزراء إسرائيل يواجه السجن

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن محكمة العدل العليا الإسرائيلية، منحت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسبوعًا للرد على التماس تم تقديمه ضده اليوم.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فأن الالتماس يطالب بمحاكمة نتنياهو في قضية ازدراء المحكمة لخرقه لاتفاقية تضارب المصالح التي تمنعه ​​من المشاركة في الإصلاح القضائي للحكومة بسبب محاكمته الجارية بتهم الفساد.

ووفقا للصحيفة، فقد جاء القرار بعد أن طلبت "الحركة من أجل جودة الحكومة في إسرائيل" ، وهي معارضة شرسة لخطط الحكومة ، من المحكمة إجبار نتنياهو على الانصياع للقانون ومعاقبته إما بغرامة أو عقوبة بالسجن لعدم القيام بذلك ، قائلة إنه لم يكن فوق قانون.

كما طالب الالتماس أيضا بإجبار المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا على إصدار رأيها القانوني فيما يتعلق بسجن نتنياهو.

عربية النواب تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة

أكثر من 200 ألف شخص في إسرائيل يحتجون ضد التعديلات القضائية

وأقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، القانون الأول من عدة قوانين تشكل الإصلاح القضائي المثير للجدل، فيما نظم المتظاهرون المعارضون للتغييرات يوماً آخر من الاحتجاجات بهدف دق ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه انحدار للبلاد نحو الاستبداد.

ووافق ائتلاف نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي رئيس الوزراء من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية. ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.

إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو الاحتلال الاسرائيلي المحكمة العليا محاكمة نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

640 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

نصف شهر إجازة مرة واحدة.. مفاجأة تنتظر الموظفين والطلاب بعد أيام

مفاجأة.. مرتضى منصور لن يخرج من محبسه اليوم

الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر والمعسل| تفاصيل

بعد مقلب رامز جلال.. أحمد مكى وشيماء سيف ومى كساب يسخرون من ياسمين عز

مفاجأة.. مرتضى منصور يغادر مركز الإصلاح والتأهيل في هذا الموعد

كلمة أغضبت الجمهور| هل قصد رامز جلال إهانة ياسمين عز بهذه العبارة؟

تراجع جديد.. أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الأحد 26-3-2023

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن عن خسائر فادحة لـ الجيش الأوكراني| تفاصيل

كارثة جديدة تضرب العاصمة الأوكرانية كييف.. تفاصيل

رئيس صربيا يكشف موعد بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

إعلان عاجل من ألمانيا بعد قرار بوتين بنشر أسلحة نووية في بيلاروس

شكري: مصر تستضيف نحو 9 ملايين ما بين لاجئ ومهاجر

بعد حادث تسرب سابق.. اندلاع حريق في بئر نفط بالكويت

محاول ترهيب.. أول تعليق لـ ألمانيا على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروس

تركيا: تحسين العلاقات مع مصر سينعكس على ليبيا وفلسطين

ترشيحاتنا

بعد حرق المصحف في كوبنهاجن.. بيان عاجل من منظمة التعاون الإسلامي

انخفاضات غير متوقعة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض في بدايات رمضان| وهذه أسباب التراجع

فحص السيارة جيداً|نصائح مهمة قبل القيادة أثناء الصيام.. تفاصيل

فور عودته من نيويورك.. جولة مفاجئة لوزير الري في هيئة صرف الجيزة

الاتفاق تم.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

مصدر بالزمالك يؤكد اقتراب تاكيس جونياس لقيادة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مالحقتيش تعمليه .. طريقة عمل مخلل البصل | فى يوم واحد

أبهرت السوشيال ميديا.. شاهد أبرز إطلالات رانيا التومي المتصدرة للتريند

أكلة من كل محافظة.. بالخطوات| طريقة تحضير الكشك الصعيدي

ماذا يحدث للجسم عند تناول العرقسوس على الإفطار؟

فيديو

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

مماليك لابسين أديداس في سره الباتع وكُشك يفضح رشيد.. أخطاء المسلسلات عرض مستمر.. فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم الأحد بعد التغيرات الأخيرة

حسين الجسمى يحقق 32 ألف مشاهدة في يومين بأغنية رحمن رحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ