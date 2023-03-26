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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدءا من 1980.. سجون الاحتلال تحتجز جثامين 12 أسيرًا فلسطينيا

سجون الاحتلال تحتجز
سجون الاحتلال تحتجز جثامين 12 أسيرًا فلسطينيا

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تحتجز جثامين 12 أسيرًا فلسطينيا من شهداء الحركة الأسيرة.

وأضاف نادي الأسير في بيان له، أنه بعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي من بلدة يطا جنوب الخليل، اليوم، والذي ارتقى في العاشر من فبراير  المنصرم في سجون الاحتلال، بقي هناك جثامين 12 شهيدا وهم:

- أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980

- عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018

- فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019

- نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019

- بسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019

- سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020

- كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020

- سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021

- داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022

- محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022

- ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022

- وديع أبو رموز محتجز جثمانه منذ  2023

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