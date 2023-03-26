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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد منظومة عمل المتغيرات المكانية ويوجه بإزالة المخالفات بشكل فوري|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعاً لمناقشة منظومة عمل المتغيرات المكانية وآلية تنفيذ عمليات الإزالة بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 

يأتي ذلك بحضور على عبد الستار السكرتير المساعد، وإسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأحمد حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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وخلال اجتماعه، استعرض “رحمي”، موقف المتغيرات المكانية بحي أول طنطا، مركز كفر الزيات، ومركز بسيون ومركز زفتى، مشدداً على المتابعة الدورية والمستمرة خلال شهر رمضان لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية؛ حفاظاً على حقوق ومقدرات الدولة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن بسرعة التعامل مع أي متغير مكاني يتم رصده من خلال وحدة المتغيرات، والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، مؤكداً أن هذا الملف له أولوية قصوى من أجل الحفاظ على حقوق الدولة والشعب.

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