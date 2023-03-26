الاتحاد الأوروبي يهدد بيلاروس بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية على أراضيها

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأحد، إن وجود أسلحة نووية روسية في بيلاروس خطوة غير مسؤولة.

وأضاف بوريل، أن “الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات ضد بيلاروس وعليها أن تختار”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وأوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، لكنها تفعل ما تفعله الولايات المتحدة منذ عقد من الزمان.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن قرار روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس محاولة للترهيب.

وحسب صحيفة “فيلت” الألمانية، قالت وزارة الخارجية الألمانية، "المقارنة التي أجراها الرئيس بوتين مع المشاركة النووية للناتو مضللة ولا يمكن استخدامها لتبرير الخطوة التي أعلنتها روسيا”.

وأضافت الخارجية الألمانية، أن “بيلاروس على المستوى الدولي تعهدت في عدة إعلانات بخلوها من الأسلحة النووية”.