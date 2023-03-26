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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار قوي قرب موسكو

تحرك عاجل من روسيا
تحرك عاجل من روسيا بعد وقوع انفجار قوي قرب موسكو

فتح مكتب المدعي العام في منطقة تولا الروسية، اليوم الأحد، تحقيقا في ملابسات الانفجار الذي وقع في منطقة كيريفسكي قرب موسكو.

يشار إلي أنه في وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الروسية في منطقة تولا بإصابة ثلاثة أشخاص، وتضرر ثلاثة مبان سكنية بشكل جزئي في منطقة كيريفسكي بسبب انفجار.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن جميع الخدمات التشغيلية تعمل في المنطقة، وقد تم تنظيم طوق أمني. 

ولا يوجد تهديد لأمن السكان والبنية التحتية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الشرطة الروسية، بأن الهجوم الذي وقع في كيريفسك جنوب موسكو اليوم، سببه طائرة بدون طيار.

وأفاد الإعلام الروسي، بأن شهود عيان كانوا في مكان الانفجار أكدوا أن سبب الانفجار طائرة مسيرة "بدون طيار"، مرت قبل الإنفجار و أثناء حدوثه.

تولا كيريفسكي موسكو

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