بنصف الثمن.. مزاد سيارات حوادث جديد في مصر

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات، داخل السوق المصرية، بالعديد من المميزات، والتي يأتي أهمها، الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضًا فارهة، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة أو المستعملة.

كما شهدت السوق المصرية، حالة من الحراك في الفعاليات خلال الفترة الأخيرة، وعمليات البيع والشراء، سواء للسيارات المستعملة أو الجديدة "الزيرو"، ومن ضمن هذه الفعاليات؛ يأتي مزاد وثاق للتأمين التكافلي لـ سيارات الحوادث يوم 11 أبريل المقبل.

ويضم مزاد وثاق للتأمين التكافلي سيارات ملاكي وفان بحالات جيدة بجانب سيارات الحوادث ، وتشمل السيارات في المزاد نيسان سنترا 2018 ، نيسان قشقاي 2018 ، MG 6 موديل 2022 ، نيسان صني 2012 ، سيتروين C3 موديل 2022 ، رينو سانديرو 2019 ، MG ZS موديل 2021 ، سوزوكي سويفت 2022 ، كيا سبورتاج 2022 ، MG 5 موديل 2022 ، فيات تيبو 2021 ، تويوتا كورولا 2021 ، رينو سانديرو 2019 ، نيسان صني 2023 ، بروتون ساجا 2022 ، دايو لانوس 2004 ، سوزوكي فان 2019 ، هينو 300 نقل 2011 .

وأوضحت الشركة أن البيع سيكون سيارة بسيارة لأي شخص بصورته الفردية وبدون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، والسيارات في المزاد سارية الترخيص من موديلات مختلفة من موديلات 2011 إلى موديلات 2022 من طرازات مختلفة.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات لـ مزاد وثاق للتأمين التكافلي مقابل 200 جنيه من مقر الشركة في 25 شارع مصدق بالجيزة، ويبلغ تأمين دخول المزاد 20 ألف جنيه و50% تأمين نهائي لكل سيارة.

وسيقام المزاد في يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023 الساعة 12 ظهراً في مقر النادي النهري بشارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة.