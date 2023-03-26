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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 14 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق والمخابز البلدية بديرمواس بالمنيا

حملة تموينية بديرمواس
حملة تموينية بديرمواس

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

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من جانبه قاد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية مكبرة، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع التموين والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة منها 6 محاضر لمحال تجارية بمدينة ديرمواس، تنوعت ما بين سلع منتهية الصلاحية، وسلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة بدون ترخيص و8 محاضر للمخابز البلدية المخالفة، تنوعت ما بين (نقص وزن ومواصفات وعدم اعلان ونظافة وعدم إعطاء بون)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

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