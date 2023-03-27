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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

تعبير قرآني عجيب في سورة النساء..شرح محمد داوود

صدى البلد

شرح فضيلة الدكتور محمد داوود الآية الكريمة" وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا"،وذلك من خلال برنامج "من معاني القرآن"والذي يعرض على الصفحة الرسمية لموقع"صدى البلد".

وقال الدكتور محمد داوود،إن القرآن الكريم قال: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ "وليس أموالهم مع أموالكم،ونحن نأكل الشيء مع الشيء ولا نأكل الشيء الى الشيء وهنا جاءت "إلى"لأن "مع "تفيد الخلط ويحدث معه جور لأن قبلها "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب”يعني يصطفي الوصي المال الطيب له ويدع الخبيث لأموال اليتامى.


وأوضح داوود،أن القرآن عندما قال:"وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ"استفاد من ذلك الفقهاء في فكرة فقهية عظيمة وهي إستقلال الذمة المالية لمال اليتيم حتى لا نجور عليه وحتى يعلم ما له والقرآن يوصي بالضعفاء واليتامى.


وأكمل داوود،أنه عندما عدل القرآن عن "مع"وقال "إلى" ذلك لأنها تفيد انتهاء الغاية أو المسافة ليفيد استقلال الذمة المالية لمال اليتيم.

محمد داوود من معاني القرآن الدكتور محمد داوود برنامج من معاني القرآن سورة النساء اليتامى أموال اليتامى

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