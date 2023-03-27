عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة الخامسة نار.. أحمد العوضي يشوق الجمهور لأحداث ضرب نار

مسلسل ضرب نار
مسلسل ضرب نار

شوق الفنان أحمد العوضي، المتابعين لأحداث الحلقة الخامسة من مسلسل ضرب نار، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب العوضي في منشور له: “الحلقه الخامسه بكره ناااااااااار مين من اخواتي هيتوقع بكره في ايه”.

وبدأت الحلقة 4 من مسلسل «ضرب نار»، بظهور «مهرة ــ ياسمين عبدالعزيز»، لـ «جابر ــ أحمد العوضي»، في حفل زفاف أحد الجيران في الحى وأثناء الإحتفال يطلب «جابر»، من «مهرة» الزواج قائلا: «مابعرفش أتكلم كتير ومعرفش الدنيا عندك ايه، لكن اللى اعرفه مليش في اللف والدوران، وانتي خابرة الصعايدة ملهمش غير في الدوغري، ترضي تتجوزيني يابنت الناس».
وتوافق «مهرة» وترد وهي في غاية سعادتها قائلة: «وانا احب الدوغري والراجل اللى ليه كلمة».

ويصدم شقيق «مهرة»، بعرض زواج جابر منها، وفور ما وافقت ينظر اليهما شقيقها بنظرات غير مطمئنة نهائيا، ومن ناحية أخرى تعترض أيضا شقيقتها الصغرى وتعاتبها لموافقتها على جابر الفقير، بدلا من «زيدان ــ ماجد المصري»، الرجل الغني الذي لديه ملايين، وترد عليها مهرة قائلة: «ده اللى قلبي اختاره»، كما تحاول أن تطمئنها انها لن تتركها نهائيا حتى بعد زواجها«.

وتظهر سحر صديقة مهرة في العمل، مع زيدان في مكتبه، ويسألها عن مهرة وتفاصيل حياتها، ويطلب منها ان تعرفه عليها، حيث تخبره انها على علاقة بـ جابر، ليرد عليها زيدان قائلا: «ومالوا بس عايزك تعرفيني عليها».

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

الفنان احمد العوضي أحمد العوضى العوضي مسلسل ضرب نار ضرب نار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العملية فتحت.. تعاطف الجمهور مع محمد فؤاد بعد مقلب رامز جلال

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن الطقس

أول تعليق من الأهلي علي خسارة الزمالك من البنك الأهلي

لو بتاكل بلح باللبن طول شهر رمضان .. هذه تكون النتيجة 

17 ألف جنيه مرة واحدة| مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن خامس أيام رمضان

واخدة حقنة عشان تبيض لونها| فنانة شهيرة تفضح ياسمين عز

أخبار الأهلي| الخطيب ينهي صفقة جديدة.. ونفاد تذاكر أفريقيا.. و«كاف» يصدم الهلال

3 ظواهر جوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

هتبتدي حكايتنا.. مي كساب تشوق المتابعين لأحداث مسلسل جعفر العمدة

4 ملايين في حفل زفاف.. حسن شاكوش: مستكترين الفرحة علي الواحد

ياسمين صبري توجه رسالة مهمة لـ رحمة أحمد عن دور مربوحة

أحمد حسن:جميع مباريات كأس الرابطة انتهت بركلات الترجيح.. الزمالك الوحيد خسر بثلاثية

عقب الخروج من كأس الرابطة.. مهيب عبد الهادي يفتح النار على الزمالك

بالطبل والمزمار.. احتفالات أمام منزل مرتضي منصور عقب خروجه من السجن

رسالة نارية من إبراهيم عبدالجواد لـ لاعبي الزمالك عقب الخسارة أمام البنك الأهلي

انقذوا الزمالك.. نبيل الحلفاوي يثير الجدل عقب خروج الفريق من كأس الرابطة

ترشيحاتنا

2100 وجبة يوميا.. إليكم خريطة موائد فرحة رمضان في سوهاج

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 27-3-2023

سعر أرخص سيارة رنج روفر 2023 في السعودية .. صور

تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية بسبب طقس اليوم

560 جنيها.. مفاجأة مدوية في أسعار الذهب وعيار21 الآن خامس يوم رمضان

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعز من الولد.. مشهد كوميدي لـ الوليد بن طلال مع حفيداته| فيديو

رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو .. مجرب وسريع

منذ 2005.. سيدة تحصل على رخصة القيادة بعد 960 محاولة

كادت تبتلعه.. لحظة نجاة عامل سفينة بأعجوبة من أمواج مرعبة| شاهد

فيديو

وزير الرياضة يحسم الجدل بشأن عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك بعد خروجه من السجن «فيديوجراف»

رسالة تحذير من أشهر عالم زلازل في تركيا .. ومطالب بنقل سكان إسطنبول فورًا «فيديوجراف»

محمد رجب عملها بلوك ولوسي قالتلها مبحبكيش.. تفاصيل حياة مي سليم الخاصة.. فيديوجراف

رد صادم من مى عمر على تعاونها مع غادة عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

اﻟﻤﺰﻳﺪ