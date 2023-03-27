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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم نخبر اللاعبين.. كواليس شكوى فيوتشر ضد بطل توجو في كأس الكونفدرالية

صدى البلد

كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، كواليس الشكوى التي قدمها ناديه لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ضد فريق إسكو بطل توجو.

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وقال عبد الظاهر في تصريحات تليفزيونية، إن المعلومة وصلت لادارة فيوتشر من بعض الزملاء، وتم تقديم الشكوى منذ شهر بجانب إرسال كافة الأدلة والمستندات.

لم نخبر اللاعبين حفاظا علي التركيز

وأوضح أنه تم الاتفاق مع إدارة فيوتشر، والمدرب علي ماهر، بألا يعرف اللاعبون أي تفاصيل عن الشكوى حتى لا يتأثر تفكيرهم.

وواصل "الكاف أخطر فرق المجموعة بعد مواجهة فيوتشر ضد الجيش الملكي بوجود شكوى وجاري التحقيق فيها، ووقتها اطمأن مسئولو فيوتشر بأن القرار في صالح النادي".

كان فيوتشر، تقدم باحتجاج ضد مشاركة اللاعب كانجيفي "المخالفة" مع أسكو كارا، في لقاء الفريقين بالجولة الأولى التي انتهت (1-1) بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وأعلن الكاف، احتساب فوز فيوتشر على أسكو كارا، في المباراة، وتغريم الفريق التوجولي 10 آلاف دولار.

ووفقا للقرارات الصادرة من الكاف، بات فيوتشر في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط متساويًا مع الوصيف الجيش الملكي المغربي، ويليهما بيراميدز المصري 8 نقاط، ثم أسكو كارا برصيد فارغ، قبل مرحلة على النهاية.

 

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