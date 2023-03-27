مصر الخير توزع 1900 وجبة يومياً للإفطار والسحور للأسر المتعففة والأيتام بأسوان

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الاجتماعى خلال شهر رمضان المعظم سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد اللواء أشرف عطية على الخدمات الجليلة التي تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء يأتي ضمن منظومة متكاملة للمشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الجهود الحكومية من أجل مواجهة التحديات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين فى القرى والنجوع ولاسيما المناطق البعيدة والنائية .

مصر الخير

وجبات جاهزة بأسوان

وأشار اللواء أشرف عطية إلى حرص المحافظة المتواصل للتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى من أجل توسيع قاعدة المشاركة المجتمعة وتكثيف الجهود والمبادرات والأنشطة الهادفة لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية الملحة بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأنه خلال شهر رمضان المبارك يتم تجهيز وتوزيع 900 وجبة ساخنة متكاملة ، بجانب 1000 وجبة سحور ضمن مطبخ المؤسسة الذى يقوم بتجهيز هذه الوجبات للأسر والحالات المختلفة .

وقال أحمد موسى بأن الـ 900 وجبة اليومية تضم توزيع 250 وجبة للحالات المتعففة ، و 250 وجبة لخيمة دار الأيتام بمطبخ " 1 " بأسوان ، كما يتم توزيع 200 وجبة يومياً للأسر المتعففة ضمن مطبخ " 2 " بالنجاجرة بكوم أمبو ، بجانب توزيع 200 وجبة أخرى توزيع منزلى للأسر المتعففة ضمن مطبخ " 3 " بالغابات بمركز دراو ، بالإضافة إلى توزيع 1000 وجبة سحور بنصر النوبة .

تقديم تسهيلات

وجبات جاهزة بأسوان

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك توجيهات مشددة لتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل ، مع العمل على إزالة جميع المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة ، وهو ما ساهم فى إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 متر.

وأشاد أشرف عطية بالدعم اللامحدود من وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لهذا المشروع الذى سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين من خلال القضاء على أكبر بؤرة تلوث بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل.