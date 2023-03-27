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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحلقات دينية.. انطلاق راديو من أجل مصر بجامعة عين شمس خلال رمضان

أسرة من أجل مصر
أسرة من أجل مصر

أطلقت أسرة من أجل مصر خدمة راديو بعنوان "راديو من أجل مصر" تزامنا مع شهر رمضان الكريم ليكون منارة إعلامية لطلاب الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للاحتكاك بسوق العمل الإعلامي.

ويعتمد راديو من أجل مصر علي  الكوادر الشبابية الموهوبة من الطلاب ممن يتمتعون بالشغف الجارف والإيمان العميق بمهنة الإعلام، وهو ما ينعكس على إبداعهم في تقديم مضامين إعلامية بالغة التميز والجودة.

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وتشمل خدمة الراديو هذا الموسم العديد من الفقرات والقوالب الإعلامية التثقيفية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي تزخر بها الخريطة البرامجية للراديو، فضلا عن البرامج الحوارية، والفقرات الغنائية المتنوعة بين جيل الشباب وأغاني الزمن الجميل؛ وذلك في إطار تجربة شبابية خالصة.

ويمكن الاستماع لإولي حلقات راديو من أجل مصر من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

كانت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس نظمت بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ندوة بعنوان "أدوار الأسرة المصرية في الحياة المعاصرة" حاضر فيها الدكتورة  الهام شاهين مساعد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. سهير صفوت استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، د. سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة.

تأتي الندوة ضمن النشاط الثفافي بالكلية لمعرفة دور كل فرد داخل الأسرة للوصول إلى الاستقرار والسلام الأسري الذي يؤدي إلى السلم المجتمعي.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتورة هالة سويدي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هبة الله سعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أسرة من أجل مصر راديو راديو من أجل مصر شهر رمضان الكريم شهر رمضان سوق العمل الإعلامي

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