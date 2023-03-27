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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحالف الأحزاب المصرية يشيد بـ مقترح مد الإشراف القضائي على الانتخابات

تحالف الأحزاب المصرية
تحالف الأحزاب المصرية

أشاد المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا بقرار مجلس أمناء الحوار الوطنى ببدء جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ٣ مايو القادم.

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن قرار بدء جلسات الحوار الوطنى جاء فى الموعد المناسب وبعد انتهاء عملية التحضير الجيد للحوار.

وذكر النائب تيسير مطر أنه يوجه رسالة شكر إلى جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على اتخاذ هذا القرار والذى جاء استجابة للمطلب الذى صدر عنه كأمين عام للتحالف.

كما أشاد النائب تيسير مطر باقتراح مجلس أمناء الحوار الوطنى برفع اقتراح تشريعى لرئيس الجمهورية بمد الإشراف القضائى على الانتخابات بعد أن كان مقررا أن ينتهى فى عام ٢٠٢٤ طبقا للدستور.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني -خلال اجتماعه أمس - اتخذ بالإجماع القرارات الآتية:

أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.

ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

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