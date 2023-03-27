جمال التهامي: مخرجات مجلس أمناء الحوار الوطني لصالح المواطن والوطن

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مجلس الأمانة للحوار الوطني حينما قدم المقترح للتعديل التشريعي لمد العمل بالشق القضائي الكامل على العملية الإنتخابية، يعتبر من الأمور الممتازة التي كان يتعين البدء بها.

وأضاف المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتراح يعطي ضمانة للناخب والمرشح أيضا، لأن هذا الأمر يعطي ضمانة كافية لكل مواطن فى أنه يكون علي يقين أن الصوت الذي وضعه هو بالفعل معدود ولا يوجد به أى شك.

وتابع المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن حقوق الإنسان تستدعي أن يكون الشق القضائي كاملا على العملية الانتخابية، حيث أنه حق الإنسان فى الترشيح والانتخاب، لافتا إلى أن مخرجات مجلس أمناء الحوار الوطني لصالح المواطن والوطن.