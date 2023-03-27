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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مذكرة تفاهم بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية حتي 2030

فيفا
فيفا

وقّع  جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ووناصر الخليفي،رئيس رابطة الأندية الأوروبية،  على مذكرة تفاهم بين الهيئتين،  خلال لقاء الجمعية العامة التاسع والعشرين لرابطة الأندية الأوروبية المنعقد اليوم بالعاصمة المجرية بودابست.


وتعزز الاتفاقية التي تمتد حتي 31 ديسمبر 2030 ، العلاقة بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية، وستمنح استقرارا طويل الأمد للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء. 
وتضمنت مذكرة التفاهم تجديد الأندية التزامها حتى عام 2030 بروزنامة المباريات الدولية التي وافق عليها مجلس فيفا بالإجماع يوم 14 مارس .
وأكدت رابطة الأندية الأوروبية دعمها لبطولة كأس العالم للأندية في حلّتها الجديدة التي ستنطلق ابتداء من سنة 2025، إذ ستضم 12 ناديا من الأندية الأوروبية، كما أيَّدت رابطة الأندية إجراء مباراة سنوية تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بالتصفيات بين أندية القارات الأخرى، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لفكرة إنشاء كأس العالم لأندية السيدات .
وتضمنت مذكرة التفاهم إشارة إلى برنامج توزيع الأرباح على الأندية التي تسرح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم للرجال، إذ سيرتفع المبلغ الممنوح إلى 355 مليون دولار أمريكي في بطولتي 2026 و2030 بعد أن كان 209 مليون دولار في بطولتي كأس العالم لسنتي 2018 و2022.


وقال إنفانتينو: "إنه يوم مهم لمستقبل كرة القدم واستقرارها على المدى الطويل، وأنا جد سعيد بتجديد اتفاقية تعاوننا وتعزيزها مع رابطة الأندية الأوروبية، خاصة وأنها من أهم الفاعلين الممثلين للأندية في جميع أنحاء أوروبا".
وأضاف :"إن الحصول على موافقة رابطة الأندية الأوروبية على الروزنامة الجديدة للمباريات الدولية يوفر التوازن الضروري بين الأندية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، وبما أننا مقبلون على العديد من المشاريع المثيرة، كبطولتي كأس العالم للأندية في صيغتها الجديدة سنة 2025، وبطولة كأس العالم لأندية السيدات التي ستُنظّم لأول مرة، فإن التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم أضحى أمرا ضروريا لنجاح مثل هذه الأحداث".
وقال ناصر الخليفي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التاريخية التي تقر بالدور المركزي الذي تلعبه الأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تواجدها بالشكل الصحيح في عمليات صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها".
وأضاف: "سيتعامل فيفا ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، كالعمل على الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 2025 والنسخ اللاحقة، بما في ذلك العمل على وضع الهياكل المحتملة لإدارة الحقوق التجارية، فنحن نتطلع إلى العمل عن قرب مع فيفا على مدار الأشهر والسنوات المقبلة لضمان مشاركة عائدات المنافسات الجديدة والموسّعة في كرة القدم للرجال والسيدات بشكل صحيح وسليم."

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