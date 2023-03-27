1000 حمدالله ع السلامة 5.. مايان السيد تبحث عن يسرا وآدم الشرقاوى

عرضت مساء اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" الذي تلعب بطولته النجمة يسرا وتشارك به في موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الخامسة العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" فور عودتهم من كندا التي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث بتجمع نسائي ورجالي من أهالي المنطقة أمام عمارة أكرم يطلبون من الدكتورة سميحة الصعود لشقة أكرم، وترفض سميحة الصعود بدون اكرم وتنتظره رغم محاولات فوقية وأهالي المنطقة، وتصر سميحة على رغبتها وتتعجب من تدخل اهل المنطقة في الامر.

ويعود اكرم و يفسر سبب تأخره لسميحة، وبعد صعودهم للمنزل تخبر سميحة اكرم باستعطاف برغبتها في النوم و يبدو عليها حالة ارهاق شديد.

وتستيقظ سماح في المنزل على صوت والدتها و هي ترحب بها علي الطريقة المصرية المعروفة و اعدت لها وجبة شعبية دسمة.

ويرسل "سمير" الفنان محمد محمود "حسني" الفنان اوتاكا من أجل تقصي امر خناقة الدكتورة سميحة مع وائل صاحب الشقة من عم عمران صاحب الكشك، وتحاول فوقية الترحيب بسميحة ولكنها لا تتجاوب معها بسبب غياب سماح عنها.

ويساعد علي سماح في البحث عن والدتها واخوها سامح في الأماكن المحتمل وجودهم بها، تصل سماح وعلي لكشك عم عمران وتسأل على والدتها بينما يتابعهم "حسني" اثناء كلامهم مع عم عمران.

زتدرك فوقية الكارثة التي احدثتها بعد ان وضعت ملابس سميحة وسامح داخل الغسالة وفيها موبيل سامح و جواز السفر، ويحاول أكرم السيطرة على اعصابه.

ويحكي "وائل" الفنان علاء مرسي لسماح وعلي ما حدث مع سميحة في قسم الشرطة في محاولة من سماح لمعرفة مكان والدتها، وتطلب سماح من علي التوجه لقسم قصر النيل للبحث عن والدتها.

ويخبر أكرم اخوه مصطفى بما حدث عبر الهاتف و يؤكد له ان ما حدث شيء خطير، يوبخ مصطفى فوقية و يطلب منها ان تسكت.

وتحاول سماح البحث عن والدتها في قسم شرطة قصر النيل و يخبرها الضابط "حسام" الفنان أحمد عبد الوهاب بوجودها مع أكرم المحامي.

ويغضب سامح بعد ما حدث لهاتفه المحمول و يترك منزل أكرم، وتحاول سميحة اللحاق به و لكنها تفشل.

تخرج سماح من قسم الشرطة و هي تبحث عن علي و لكنها لا تجده.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.