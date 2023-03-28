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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنكر زواجهما.. القضاء ينهي أزمة إثبات النسب المقامة ضد لاعب كرة قدم

صدى البلد

تصدر  محكمة الأسرة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، حكمها في  دعوى “إثبات نسب”،والتي  أقامتها سيدة، ضد لاعب كرة قدم شهير سابق.

وتقدمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم يلعب حاليا في أحد اندية الدوري المصري ، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب؛ بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وعاقبت محكمة جنح الهرم، اللاعب، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، والمصاريف، في سرقة عقد الزواج العرفي الذي اتهمته فتاة بسرقته بعد الزواج منها، وإنكاره نسب جنينهما.

وكان دفاع السيدة، قد تقدم ببلاغ حمل الرقم 16144 إداري الهرم لسنة 2022، يتهم فيه لاعب كرة قدم بالزواج من موكلته عرفيا، وحملها منه، وتنصله من الاعتراف بالجنين، وسرقته لعقد الزواج.

وأضافت السيدة، أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين- طرفه، منذ أشهر، وأقامت رفقته طوال تلك المدة في شقة مستأجرة، بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخرا؛ استولى على ورقتي الزواج العرفي، وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وبناء على ما سبق؛ تم إجراء التحريات اللازمة، والتي ثبت منها صحة ارتكاب اللاعب للواقعة، وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وبناء على ذلك؛ تم تغيير رقم المحضر من 16144 لسنة 2022 إداري الهرم- إلى الرقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، وتم تحديد جلسة 12-1-2023، وفور تداولها؛ تم إحالة القضية للاختصاص الرقمي، إلى دائرة الأربعاء الموافق 18-1-2023، وقد صدر قرار بحبس اللاعب سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بدفع المصاريف في واقعة سرقة عقد الزواج العرفي، بينما تنظر اليوم  قضية إثبات النسب.

محكمة الاسرة دعوي اثبات نسب ضد لاعب كرة

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