كيري يتوجه إلى باريس ولندن لتسريع العمل على قضايا المناخ

يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري إلى المملكة المتحدة وباريس غدا الثلاثاء ولمدة أربعة أيام لبحث قضايا مكافحة أزمة المناخ.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني اليوم الإثنين أنه في الفترة من 28 إلى 29 مارس سيزور كيري لندن ومن 30 إلى 31 مارس سيزور باريس.

وفي لندن، سيلتقي كيري بمسؤولين حكوميين لمناقشة فرص تسريع العمل على مكافحة أزمة المناخ بما في ذلك دفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة.

وفي باريس، سيتواصل كيري بشكل أكبر مع المسؤولين الحكوميين وممثلي الأعمال التجارية وكذلك مع مسؤولي المنظمات الدولية بشأن الجهود التعاونية لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف في هذه العملية.