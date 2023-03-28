تفحم جثتين.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين جامبو واشتعال النيران فى إحداهما، ما أدى لتفحم جثتين، بعد كمين قرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين سيارتين جامبو واشتعال النيران بإحداهما، بعد كمين قرية الكرنك في أبوتشت.

بالانتقال والفحص تبين تفحم جثتين مجهولى الهوية حتى الآن، وإصابة كل من أحمد يوسف محمود ٣٨ عاماً، باشتباه كسر بالساق اليمنى، أحمد حامد منصور ٦٠ عاماً ، باشتباه كسور بالساقين، و شخص آخر مجهول الهوية.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، و المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.