عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفحم جثتين.. مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

حادث تصادم بقنا
حادث تصادم بقنا

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين جامبو واشتعال النيران فى إحداهما، ما أدى لتفحم جثتين، بعد كمين قرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين سيارتين جامبو واشتعال النيران بإحداهما، بعد كمين قرية الكرنك في أبوتشت.

 

آخر موعد لخروج "فوارغ الشحن" بمصنع سكر دشنا الأربعاء المقبل

السادس من رمضان.. موعد أذان المغرب بمحافظة قنا

 

بالانتقال والفحص تبين تفحم جثتين مجهولى الهوية حتى الآن، وإصابة كل من أحمد يوسف محمود ٣٨ عاماً، باشتباه كسر بالساق اليمنى، أحمد حامد منصور ٦٠ عاماً ، باشتباه كسور بالساقين، و شخص آخر مجهول الهوية.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثث إلى المشرحة لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة، و المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

تفحم سيارة بقنا

IMG-20230328-WA0032
IMG-20230328-WA0032
IMG-20230328-WA0031
IMG-20230328-WA0031
قنا حادث تصادم تفحم جثتين قرية الكرنك مركز أبوتشت الإسعاف مجهول الهوية مستشفى أبوتشت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

بزيادة 15%.. السبت موعد صرف معاشات أبريل 2023| احسب هتقبض كام

كذب وافتراء.. خالد الغندور يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي والهلال

قبل مواجهة الأهلي.. إصابة نجم الهلال السوداني بقطع في الرباط الصليبي

موضوعات متعلقة

فيسبوك يتسبب فى إحالة معلمين للتحقيق بنجع حمادى

تغيب محصل بشركة مياه الشرب بقنا فى ظروف غامضة

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع الحرارة مؤقت وعودة الانخفاض مجددا في هذا التوقيت

هل يجوز تجسيد شخصية الإمام الشافعي في الأعمال الدرامية؟.. خالد الجندي يجيب

الليلة.. الأهلي يواجه سموحة والزمالك يصطدم بالطلائع في ثاني جولات نصف نهائي دوري الطائرة

إجابة ثعبانية.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه لخلافة كولر

بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر

أمن القاهرة يضبط المتهم بترويج منشطات مهربة جمركياً عبر "الفيس بوك"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان شوقي عن هالة صدقي : بلدوزر حطم كل واحد يوقف قصاده

بثمن زهيد.. طريقة عمل برسيل جل في البيت زي الجاهز

أمريكا.. دخول طالب العناية المركزة بعد اعتداء وحشي من زملائه

ترى جثتك فوقك.. تفاصيل مرعبة لمحاكاة الموت باستخدام الواقع الافتراضي

فيديو

لابس جاكيت حريمي.. تبادل السباب والاتهامات بين شذى وحسن شاكوش

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ