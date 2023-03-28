موعد تشغيل الخط الثاني من القطار السريع أكتوبر- أبوسمبل| 17 معلومة عنه

تنفذ وزارة النقل ضمن خطتها الشاملة للتحول للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، شبكة القطار السريع المكونة من 3 خطوط، منها الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل)، وهو خط يخدم محافظات الصعيد بطول 1400 كم، ويبدأ من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة حتى أبو سمبل بأسوان، وفى النقاط التالية نوضح تفاصيل الخط الثانى للقطار.

موعد تشغيل الخط الثاني من القطار السريع أكتوبر- أبوسمبل

الخط الثانى للقطار السريع أكتوبر - أبوسمبل

يمثل الخط الثانى للقطار الكهربائي السريع أهمية كبيرة، والذى يتم تنفيذه من ( أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبو سمبل ) ويختصر الوقت والمسافة للوصول لمحافظات صعيد مصر، ليستغرق وقت الرحلة من أكتوبر لأسوان 4 ساعات بدلا من 12 ساعة.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل الخط الثانى للقطار السريع من أكتوبر لأبوسمبل عام 2025، حيث يتم العمل فى الخط الآن بالتزامن مع تنفيذ الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح.

ومنظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة، ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر، وستغطى أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا، سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.

وشبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم، منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.

ويتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار و المحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

أهم المعلمات حول القطار الكهربائي السريع أكتوبر - أبوسمبل

القطار السريع يضم محطات تخدم عواصم المحافظات القطار الاقليمى به محطات إقليمية تخدم المراكز والمدن . سرعة القطار الاقليميى أقل من السريع. يضم الخط قطار للبضائع لتعظيم الاستفادة من الخط. يشمل الخط الثانى للقطار السريع 36 محطة (9 سريعة + 27 إقليمية) . مسافة القطار السريع من أكتوبر إلى أسوان في 4 ساعات تستغرق أقل من نصف الوقت الذي تستغرقه شبكة القطارات الحالية. المحطات هي («الفيوم/ بنى سويف» – العياط - الفشن – العدوة – بنى مزار – سمالوط – المنيا – أبو قرقاص – ملوى ــ ديروط – القوصية – منفلوط – أسيوط – ابوتيج ــ الغنايم – طهطا ــ سوهاج – جرجا ــ أبيدوس – فرشوط ــ نجح حمادى – دشنا – قنا – قوص – الأقصر– أرمنت – إسنا –السباعية – إدفو – كلابشة – دراو ــ أسوان الجديدة – مطار أسوان – ميديكوم – توشكى – أبو سمبل). السرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومتر/ ساعة. سيتم تشغيل 20 قطارا كهربائيا بسرعة 230 كيلومتر/ الساعة. سيتم تشغيل 48 قطارا كهربائيا إقليميا بسرعة 160 كيلومتر/ الساعة. به 20 جرار بضائع كهربائيا بسرعة 120 كيلومتر/ ساعة. يوازى مسار الخط الثانى للقطار السريع طريق الصحراوى الغربى. يتم تنفيذ المسار من جانب الشركات المصرية منها الجسر الترابى للسكة. ستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها . سيتم ربط الخط الثانى مع الخط الأول للقطار السريع عند حدائق أكتوبر. سيتم ربطه أيضا بالخط الثالث "قنا – الغردقة - سفاجا" في محطة قنا.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي وأن يكون موقع المحطات قريب من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد، وتكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

وأكد الوزير الأسبوع الماضي خلال تفقده مسار الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، على سرعة دراسة إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف لوصول قطار البضائع إلى هذه المنطقة وذلك لخدمة نقل المنتجات والخامات منها واليها بوسيلة نقل للبضائع آمنة وسريعة وذات حجم وسعة نقل كبيرة بالإضافة إلى مناطق لوجستية في قسطل وأرقين ووادي كركر تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتوسع في المناطق اللوجستية لخدمة حركة التجارة.