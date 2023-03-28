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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادات المشيخة يشاركون الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر

إفطار الجامع الأزهر
إفطار الجامع الأزهر

حرصت قيادات الأزهر والعاملون بالجامع الأزهر على رفع كفاءة وسير العمل في الإفطار الجماعي الذي ينظمه الجامع الأزهر للطلاب الوافدين بواقع 4000 وجبة يوميًّا، على مدار شهر رمضان المبارك، ونظم القائمون على الإفطار الوجبات في صفوف منتظمة لتسهيل وتنظيم إفطار الطلاب في صحن الجامع.

شارك الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر- شاركوا الطلاب الوافدين إفطارهم في اليوم السادس من أيام الشهر الفضيل.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 4000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).

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الأزهر شهر رمضان الإفطار الجماعى إفطار الطلاب

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