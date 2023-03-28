جرائم العنف ضد المرأة.. دورة للمجلس القومي بمشاركة عاملين بوزارة الصحة والسكان

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية للعاملين بوزارة الصحة والسكان حول "جرائم العنف ضد المرأة والجرائم المرتبطة بالأحوال الشخصية"، وذلك ضمن مشروع أسرة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واستمر علي مدار يومي 26 و 27 مارس 2023.

يأتي هذا التدريب ضمن الحملة التي أطلقها مشروع أسرة لمنع كافه أنواع العنف ضد المرأة و الفتيات بوزارات وهيئات الجهاز الإداري للدولة .

وافتتحت أمل عبد المنعم التدريب بالتعريف بدور مكتب الشكاوي وطرق الإبلاغ، كما ناقشت الأدوار الاجتماعية للجنسين، وتعريف العنف ضد المرأة وتأثيراته السلبية علي تنمية المجتمع، والعنف ضد المرأة الجنسي والأسري، وعواقب التعرض لهذه الأشكال من العنف، وكيفية تقديم الدعم للناجيات، والجهات القانونية الداعمة وخطوط الطوارئ.

وتضمن التدريب موضوعات أنواع العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، والعنف الجنسي، وعواقب التعرض للعنف، بالإضافة إلي كيفية مساعدة وتقديم الدعم النفسي والمشورة للناجيات من العنف، ومناقشة مفتوحة حول تطوير اقتراحات إدارة الحالة.

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