مسلسل سره الباتع الحلقة 7.. رفض زواج أحمد السعدني من حنان مطاوع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 7، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7، يذهب حامد (أحمد فهمي) مع سارة (ريم مصطفى) إلى عالم الآثار (محمود قابيل) لمعرفة محتوى الخطاب الذي وجدوه في مقام السلطان حامد بقرية شطانوف.

وتنتقل الأحداث إلى القرن الثامن عشر، حيث يروي قصة حامد، وقوته المفرطة منذ الطفولة، وكيف تم أخذ أرض والده (ماجد المصري) ظلما بسبب شهادة كاذبة في مجلس عرفي.

ويرصد المسلسل قصة حب حامد لـ صافية (حنان مطاوع) منذ الطفولة، ولكن يجد حامد حرجا في طلب يدها من والدها شيخ البلد ٩خالد الصاوي) بسبب فقره.

ويذهب حامد لطلب يد حبيبته صافية من والدها بطلب منها، لكن والدها يرفض الزيجة، ويطلب منه عدم مقابلة صافية مرة أخرى، ويعتذر له في حرج.

تتر مسلسل سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ فيسبوك ” صور تجمعه بالفنان محمد منير أثناء تسجيله تتير مسلسل سره الباتع .

وعلق خالد يوسف قائلاً :" مع الكينج محمد منير أثناء تسجيل أغنية مسلسل سره الباتع من ألحان وليد سعد الأمل الباقي في الموسيقي الشرقية وكلمات مصطفي إبراهيم شاعر هذا الزمان رأيي أن هذه الأغنية ومشاهدها في المسلسل هي اكثر ما سيبقي في وجدان الناس".

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع من المقرر عرضه علي مجموعة قنوات الحياة و on، بالإضافة الي منصة watch it الالكترونية.

برومو مسلسل سره الباتع

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لـ مسلسل “سره الباتع”، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.

وشهد برومو مسلسل سره الباتع، مشاهد تاريخية تؤرخ لحظة احتلال الحملة الفرنسية لمصر، ومقاومة الشعب لها، ومدى رفضهم للاستعمار.

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

بوسترات مسلسل سره الباتع

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البوسترات الرسمية لمسلسل سره الباتع، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2023، ويشهد عودة المخرج خالد يوسف مرة أخرى بعمل ضخم يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثرمن 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وقصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.